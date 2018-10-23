«Обвинения притянуты за уши»: Савченко почти убедила суд в своей безопасности для общества

В Шевченковском суде Киева состоялось заседание, на котором должны были решить — оставаться ли экс-депутату Надежде Савченко в СИЗО или ей можно выйти под домашний арест. Корреспондент Федерального агентства новости передает подробности заседания.

На заседании было не слишком много народу, ведь ажиотаж вокруг Савченко, обвиненной Генпрокуратурой Украины в государственной измене и подготовке госпереворота, давно уже сошел на нет. Тем не менее Савченко продолжает оставаться в тюрьме. Ее адвокаты приложили максимум усилий для того, чтобы ее оттуда вызволить. Они говорили о том, что обвиняемая «больше не представляет общественной опасности», что ее здоровье за полгода серьезно пошатнулось и т. д.

Аргумент об ухудшении здоровья подтвердила и сама Савченко: она сообщила, что ей необходимы как минимум две хирургические операции — на мениске и суставах, — которые ей не могут провести в СИЗО. Кроме того, обвиняемая сообщила, что в тюрьме ей не предоставляют возможности поддерживать физическую форму и не пускают в спортзал.

Судья был настроен на то, чтобы продлить Савченко срок заключения в СИЗО, поскольку «выдвинутые против нее обвинения слишком серьезны». Напомним, в феврале 2018-го с Савченко была снята депутатская неприкосновенность, а генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил ее в том, что Савченко вместе с сообщниками готовила госпереворот и намеревалась организовать вооруженное нападение на Верховную раду и кабмин Украины.

Однако ее адвокаты бились, что называется, до последнего — они представили суду целую стопку прошений об изменении меры пресечения для Савченко от различных общественных организаций и граждан. В итоге судья дал адвокатам три часа на «более подробное ознакомление с материалами обвинения» и перенес заседание на этот срок.

Впрочем, как заявил корреспонденту ФАН один из адвокатов Савченко, «знакомиться там особо не с чем — все обвинения в адрес Надежды притянуты за уши; это, по сути, фейк».

В итоге Савченко, успев немного пообщаться с матерью, покинула зал.

«Они хотят оставить меня в тюрьме, чтобы сломать мою волю. Но не дождутся. А к тюрьме мне не привыкать, справлюсь», — сказала она.

Федеральное агентство новостей продолжит следить за ходом процесса.

Напомним, в марте 2018 года экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко была задержана по подозрению в организации государственного переворота. В настоящее время ей грозит от 5 лет заключения до пожизненного срока.