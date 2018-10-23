Буду терпеть боль: Савченко заявила, что нуждается в двух операциях

Киев, 23 октября. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в украинской столице, заявила, что ей необходимо проведение двух операций на колене.

Ходатайство прокуратуры о продлении депутату срока содержания под стражей рассматривает Шевченковский районный суд Киева. Накануне заседание не состоялось из-за того, что сторона защиты Савченко не явилась на слушание.

«Мне действительно нужны две операции, это старая травма в колене еще с армии… из-за того, что я сейчас мало двигаюсь, все воспалилось», — заявила депутат в перерыве заседания, которое транслировало украинское агентство УНН.

Как отметила Савченко, операционное вмешательство требуется в связи с травмой мениска и разрывом хрящевидной связки. При этом депутат подчеркнула, что врачи не рекомендовали делать операции, пока она находится в СИЗО, поскольку за ними последует длительный реабилитационный период.

В том числе, как сообщила Савченко, врачи рекомендовали ей заниматься на тренажерах, что не представляется возможным в условиях содержания в СИЗО.

«Я думаю, что, наверное, пока я буду терпеть боль», — констатировала она.

Напомним, депутата обвиняют по семи статьям, в том числе в подготовке теракта в Верховной раде и государственного переворота на Украине. Савченко не признала свою вину и в зале суда объявила голодовку.

В начале октября стало известно, что апелляционный суд украинской столицы по причине реорганизации своей работы отложил на неопределенный срок рассмотрение жалобы депутата о продлении ей ареста. Кроме того, сестра Савченко Вера заявила, что часть квартиры в Киеве, в которой проживает украинский депутат, была арестована. По ее словам, арест жилплощади произошел для того, чтобы ее «не продали и Надежда не убежала».