Россию удивили заявления Болтона после встречи с Шойгу

Москва, 23 октября. Заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона после встреч в Москве вызвали удивление у российской стороны, заявил высокопоставленный источник в Москве.

Прилетевший в Россию 21 октября Болтон встретился в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также главой министерства обороны страны Сергеем Шойгу.

Источник, близкий к переговорам Болтона с российскими представителями, отметил, что вопрос о ситуации на Кавказе не затрагивался ни на одной из встреч. Кроме того, российская сторона в беседе с американским гостем обозначила, что китайскую проблематику нужно обсуждать с участием представителей КНР.

«Удивлены комментариями Болтона в СМИ по итогам встреч в СБ России и МИД​​​, — приводит слова источника РИА Новости. — В частности, американский представитель заявил, что обсуждал с российскими коллегами ситуацию на Кавказе и Китай».

На встрече с главой военного ведомства Болтон согласился с Шойгу, что сотрудничество России и США по Сирии является примером позитивного взаимодействия стран. Кроме того, он выразил надежду, что это сотрудничество между российскими и американскими военными будет расширяться.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Москве готовится встреча Болтона с российским лидером Владимиром Путиным. Представитель Кремля добавил, что на переговорах с Болтоном, вероятно, будет затронут вопрос о планах США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).