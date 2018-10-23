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Министр обороны США передал привет Шойгу

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Министр обороны США передал привет Шойгу

Москва, 23 октября. Министр обороны США Джеймс Мэттис надеется на продолжение диалога с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«С нетерпением ожидаем обсуждения тех важных вопросов, о которых вы говорили, а также расширения нашего диалога», — заявил Болтон.

Он подчеркнул, что министр обороны США Мэттис просил «передать привет» Шойгу.

Напомним ,что ранее глава нацбезопасности Джон Болтон провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. На встрече обсуждались вопросы по ситуации в Сирии, Афганистане и на Корейском полуострове, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Автор: Денис Коробейников
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