Министр обороны США передал привет Шойгу

Москва, 23 октября. Министр обороны США Джеймс Мэттис надеется на продолжение диалога с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«С нетерпением ожидаем обсуждения тех важных вопросов, о которых вы говорили, а также расширения нашего диалога», — заявил Болтон.

Он подчеркнул, что министр обороны США Мэттис просил «передать привет» Шойгу.

Напомним ,что ранее глава нацбезопасности Джон Болтон провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. На встрече обсуждались вопросы по ситуации в Сирии, Афганистане и на Корейском полуострове, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.