«Трампа видел? Моя работа!»: россияне постят мемы о бухгалтере ФАН, а мы объявляем конкурс

Санкт-Петербург, 23 октября. Россияне откликнулись на дело бухгалтера Федерального агентства новостей Елены Хусяйновой, которую Минюст США обвинил во вмешательстве в выборы 2016 года и в грядущие выборы в Конгресс. Абсурдность ситуации подтолкнула умельцев Сети открыть свои фоторедакторы.

В своем недавнем интервью Елена Хусяйнова отметила, что она — всего лишь простая русская женщина. В считанные часы «простая русская» и («простой русский») стало крылатым выражением в Сети.

— Ты простая русская женщина? — Да… — А докажи! — Трампа видел? Моя работа!

«Простая русская женщина коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. И президента США выберет, и сенаторов — тоже».

Кстати, а вы знаете, чем занимается бухгалтер в перерывах между квартальными отчетами?

А вот некоторые предположили, что наш бухгалтер на «быстром наборе» у Дональда Трампа. Мол, в каждой непонятной ситуации звони бухгалтеру ФАН!

«На первый взгляд, это простые русские бабушки. Но на самом деле они решают, кто будет следующим президентом США».

Конкурс #япростойрусский

Редакция ФАН разделяет энтузиазм народных умельцев и более того — мы объявляем конкурс! Условия предельно просты: вы присылаете нам остроумный слоган, мем, картинку о «простых русских, способных на удивительные поступки», а мы вам дарим футболку с принтом на выбор.

У нас ровно тысяча футболок, и конкурс продлится ровно до того момента, пока последняя не направится к своему остроумному владельцу.

Чтобы принять участие, вам нужно создать мем, опубликовать его в одной из своих соцсетей рядом со ссылкой на эту новость — и прислать ссылку на пост на нашу почту info@riafan.ru. Конечно, с пометкой #япростойрусский или #япростаярусская в теме письма.

В письме на всякий случай обязательно укажите: номер футболки, которую вы хотите получить, и ваш размер (S, M, L, XL, XXL). И, конечно, не забудьте указать полностью свой почтовый адрес.

Мы будем публиковать промежуточные итоги конкурса еженедельно, следите за нашей информацией.