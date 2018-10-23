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«Трампа видел? Моя работа!»: россияне постят мемы о бухгалтере ФАН, а мы объявляем конкурс

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«Трампа видел? Моя работа!»: россияне постят мемы о бухгалтере ФАН, а мы объявляем конкурс

Санкт-Петербург, 23 октября. Россияне откликнулись на дело бухгалтера Федерального агентства новостей Елены Хусяйновой, которую Минюст США обвинил во вмешательстве в выборы 2016 года и в грядущие выборы в Конгресс. Абсурдность ситуации подтолкнула умельцев Сети открыть свои фоторедакторы. 

В своем недавнем интервью Елена Хусяйнова отметила, что она — всего лишь простая русская женщина. В считанные часы «простая русская» и («простой русский») стало крылатым выражением в Сети.

«Трампа видел? Моя работа!»: россияне создают мемы о бухгалтере ФАН, а мы объявляем конкурс

— Ты простая русская женщина?

— Да…

— А докажи!

— Трампа видел? Моя работа!

«Трампа видел? Моя работа!»: россияне создают мемы о бухгалтере ФАН, а мы объявляем конкурс

«Простая русская женщина коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. И президента США выберет, и сенаторов — тоже».

«Трампа видел? Моя работа!»: россияне создают мемы о бухгалтере ФАН, а мы объявляем конкурс

Кстати, а вы знаете, чем занимается бухгалтер в перерывах между квартальными отчетами?

«Трампа видел? Моя работа!»: россияне постят мемы о бухгалтере ФАН, а мы объявляем конкурс

«Трампа видел? Моя работа!»: россияне создают мемы о бухгалтере ФАН, а мы объявляем конкурс

А вот некоторые предположили, что наш бухгалтер на «быстром наборе» у Дональда Трампа. Мол, в каждой непонятной ситуации звони бухгалтеру ФАН!

«Трампа видел? Моя работа!»: россияне создают мемы о бухгалтере ФАН, а мы объявляем конкурс

«На первый взгляд, это простые русские бабушки. Но на самом деле они решают, кто будет следующим президентом США».

«Трампа видел? Моя работа!»: россияне создают мемы о бухгалтере ФАН, а мы объявляем конкурс

Конкурс #япростойрусский

«Трампа видел? Моя работа!»: россияне постят мемы о бухгалтере ФАН, а мы объявляем конкурс

Редакция ФАН разделяет энтузиазм народных умельцев и более того — мы объявляем конкурс! Условия предельно просты: вы присылаете нам остроумный слоган, мем, картинку о «простых русских, способных на удивительные поступки», а мы вам дарим футболку с принтом на выбор.

У нас ровно тысяча футболок, и конкурс продлится ровно до того момента, пока последняя не направится к своему остроумному владельцу.

Чтобы принять участие, вам нужно создать мем, опубликовать его в одной из своих соцсетей рядом со ссылкой на эту новость — и прислать ссылку на пост на нашу почту info@riafan.ru. Конечно, с пометкой #япростойрусский или #япростаярусская в теме письма.

«Трампа видел? Моя работа!»: россияне создают мемы о бухгалтере ФАН, а мы объявляем конкурс

В письме на всякий случай обязательно укажите: номер футболки, которую вы хотите получить, и ваш размер (S, M, L, XL, XXL). И, конечно, не забудьте указать полностью свой почтовый адрес.
Мы будем публиковать промежуточные итоги конкурса еженедельно, следите за нашей информацией.

Автор: редакция ФАН
© 2018 Федеральное агентство новостей
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