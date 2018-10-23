РПЦ жестко ответила Константинополю на предложение смириться с решением по Украине

Москва, 23 октября. Секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук сообщил, что Русская православная церковь (РПЦ) не обязана мириться и подчиняться вердиктам Константинополя. Он категорически не согласен с тем, что Константинополь обладает исключительными правами.

Так он отреагировал на заявление патриарха Варфоломея о том, что его привилегии базируются на канонах Вселенских Соборов, все в православии обязаны их уважать, а это свидетельствует о том, что в РПЦ «рано или поздно последуют решениям» Константинополя по Украине.

По данным издания РБК, Якимчук подчеркнул, что у РПЦ нет никакой надобности подчиняться Константинополю. Кроме того, представитель РПЦ назвал текущую линию поведения Варфоломея как «неправославную католическую» и указал на то, что российская сторона не может мириться с таким подходом.

В начале этого месяца Константинопольский патриархат объявил о старте процесса предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил анафему и все табу, которые РПЦ наложила на Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ), наладив с ними каноническое общение.

РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем. Священный синод пришел к выводу, что Константинопольский патриархат после принятия данного вердикта самоуничтожился как координирующий ​центр православия.

Также РПЦ признала патриарха Варфоломея раскольником.