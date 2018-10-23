Парламент Вьетнама избрал нового президента страны

Ханой, 23 октября. Генеральный секретарь Центрального комитета правящей Коммунистической партии Нгуен Фу Чонг избран новым президентом Вьетнама по решению Национального собрания (однопалатного парламента) страны.

Как сообщает контрольная комиссия парламента, его кандидатура была поддержана депутатами законодательного органа, который, согласно конституции Вьетнама, является высшим органом власти, наделенным полномочиями назначать и отправлять в отставку руководство республики.

Предыдущий глава Вьетнама Чан Дай Куанга скончался 21 сентября. После его смерти должность главы государства стала вакантной.

Напомним, 2 октября на 102-м году жизни скончался экс-генсек Коммунистической партии Вьетнама До Мыой.