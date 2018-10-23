Брешь в потоке лжи: в Госдуме указали западным СМИ на просчеты в освещении российской темы

Москва, 23 октября. По результатам исследования французских социологов из компании IFop, обнародованных Sputnik News, почти каждый второй житель Франции, Германии, Великобритании и США не доверяет информации местных СМИ о России. При этом во Франции люди с высшим образованием (56-59% респондентов) чаще других не доверяют подаваемой в массмедиа информации о России. Для жителей США уровень доверия к медиа также связан с некоторыми факторами. Так, например, белокожие жители США (45% респондентов) не доверяют местным новостям о России чаще темнокожих (31%).

Бывший ведущий телеканала «Россия», член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы РФ Евгений Ревенко в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал результаты опроса и назвал причины, по которым в каждом втором случае тексты западных СМИ не воспринимаются аудиторией.

«Это эффективная работа наших СМИ за рубежом — это и агентство Sputnik, и Russia Today, когда наши коллеги предлагают альтернативную точку зрения, стремятся донести правду до западной аудитории о том, что происходит в России, и о том, как Россия смотрит на те или иные события в мире. Как мы знаем, в США Russia Today занимает лидирующие позиции из зарубежных СМИ, несмотря на все усилия властей выдавить их из информационного поля. Вы знаете, был предпринят целый ряд шагов, в том числе и силовых, по признанию Russia Today зарубежным агентом», — рассказал Евгений Ревенко.

Журналист также рассказал о том, что западные СМИ своей фальшью сами вынуждают аудиторию искать более объективные источники информации и находить их не только в других СМИ. Евгений Ревенко привел в пример прошедший в России чемпионат мира по футболу — 2018.

«Западная аудитория могла наблюдать расхождение с действительностью при проведении чемпионата мира по футболу, когда огромный многомиллионный поток людей побывал в России и люди смогли сделать свои собственные выводы о том, кто мы, как живет наша страна и как мы смотрим на окружающий мир», — пояснил депутат.

Евгений Ревенко привел в пример и очевидные успехи России по борьбе с международным терроризмом в Сирии, которые «просто невозможно скрыть» и которые говорят сами за себя. Все это происходит на фоне нарастающих собственных проблем, связанных с волной мигрантов в Западной Европе, которые часто не получают столь пристального внимания СМИ. Распространению правды о России в обход западных медиарупоров, по мнению журналиста, способствует и так называемая народная дипломатия.

«Наша открытость — одно из важнейших средств борьбы с лживой пропагандой, и здесь включаются механизмы народной дипломатии — личные, бытовые контакты и контакты между представителями политических партий. В частности, наша партия уже на этой неделе проводит Генеральную ассамблею Международной конференции азиатских политических партий — соберутся представители правящих партий всех стран Азии. И подобные форумы точно так же пробивают брешь в неправдивом потоке информации о России», — рассказал эксперт.

Евгений Ревенко также посоветовал западным СМИ в ближайшее время сменить взятый курс. В противном случае, по мнению Евгения Ревенко, уровень недоверия может приблизиться к 100%.