Киев, 23 октября. Киевские власти собрались продать арестованное российское судно «Норд» с аукциона. Стартовая стоимость корабля составляет 1, 63 млн гривен (почти 58 тыс. долларов).

На продажу «Норд» передало Национальное агентство Украины по возврату активов (АРМА). Об этом сообщили представители предприятия «СЕТАМ», которое занимается продажей судна. В сообщении «СЕТАМ» уточняется, что торги пройдут 7 ноября.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что решение о передаче «Норда» в распоряжение АРМА было принято, чтобы сохранить бюджетные средства, которые украинская сторона потратила на его обслуживание в порту Бердянска. В этот морской порт российский корабль был доставлен после незаконного захвата украинскими пограничниками в Азовском море.

На борту корабля находилось 10 членов экипажа, капитана судна Киев обвинил в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с целью причинения вреда интересам государства». 10 апреля его отпустили под залог, однако позже обвинили уже в незаконной ловле рыбы.

Несмотря на то, что все члены экипажа имеют паспорта граждан РФ. Украинские пограничники отказывались отпускать моряков, поскольку считает их украинцами, проживающими в Крыму (полуостров Киев по-прежнему считает своей территорией, несмотря на то, что Крым вошел в состав РФ после всеобщего референдума в марте 2014 года. - Прим. ФАН). В итоге домой удалось вернуться только двум из девяти членов экипажа, остальные находятся на территории российского посольства в Киеве.

После захвата «Норда» ситуация в Азовском море резко обострилась, и Киев не устает угрожать Москве созданием на Азове военных баз, куда прибудут корабли НАТО. Однако такие заявления, как полагает «Свободная пресса», не помогут украинскому президенту Петру Порошенко исправить свое бедственное положение перед президентскими выборами, ведь инцидент в Азовском море не прибавил ему очков. Но за проказы «бандеровского беса» в Азовском море приходится дорого платить, подчеркивает издание.