«У американцев проблемы»: Кедми объяснил, как Россия свела на нет преимущества США в ДРСМД

Москва, 23 октября. Новые корабли России с ракетами «Калибр» свели на нет преимущества Вашингтона от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил эксперт из Израиля Яков Кедми.

По его словам, после подписания договора о РСМД в 1987 году американцы имели неоспоримое преимущество, поскольку документ касался сухопутных, а не морских ракет. По мнению Кедми, еще в 2000-х годах преимущество американской армии в данном направлении было очевидным.

Кедми объяснил, как Россия свела на нет преимущества США в ДРСМД. По словам эксперта, сейчас видно, что американцы «немного просчитались». Израильский специалист в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» уточнил, что преимущества Вашингтона исчезли после появления ракет «Калибр». Он подчеркнул, что малые корабли с «Калибрами» могут ходить по рекам.

«Из Невы могут, из любой реки! То есть, разница между ракетой с радиусом 2,6 тысячи километров – на суше нельзя, а по небольшой речке идет катерок», — объяснил он.

Эксперт добавил, что Москва решила проблему РСМД при создании малых ракетных кораблей. При этом США не сдвинулись с места и обладают тем же оружием, что и в 1987 году. Кедми рассказал, что ВМС США остались океанскими. Американская армия не имеет малых малых ракетных кораблей, а на суше у США и НАТО аналогов «Калибров» нет в соответствии с соглашением.

«И теперь у американцев проблемы», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе из договора о РСМД с Россией. Американский лидер объяснил намерение выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности тем, что Москва якобы нарушает его условия. При этом никаких доказательств президент США не привел.

Напомним, Москва и Вашингтон подписали соглашение о постепенной ликвидации ракет средней и меньшей дальности в декабре 1987 года. Через четыре года условия соглашения были полностью выполнены. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является бессрочным, но стороны, подписавшие документ, имеют право расторгнуть его в том случае, если будут представлены доказательства нарушений.