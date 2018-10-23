Классическая наглость: в РПЦ ответили на призыв Константинополя смириться с решением по УПЦ

РПЦ не обязана подчиняться решению Константинопольского патриархата, заявил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук, комментируя высказывание патриарха Варфоломея о том, что у Москвы нет выбора в вопросе УПЦ.

«Кроме привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий вне предела этой церкви. Соответственно, никакой нужды подчиняться решением Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет», — пояснил Якимчук РБК.

Константинопольский патриарх Варфоломей во время выступления перед греческой диаспорой Стамбула заявил, что не намерен отступать в вопросе предоставления автокефалии церкви на Украине. По его словам, Москве «рано или поздно придется последовать решению Константинопольского патриархата».

«Нравится это нашим русским братьям или нет, довольно скоро они последуют решению Вселенского патриархата, поскольку у них нет другого выбора», — цитирует Варфоломея orthodoxia.info.

Вселенский патриарх подчеркнул, что Константинополь решает украинскую церковную проблему на основе права, предоставленного ему канонами священных соборов, являющихся для всех православных верующих обязательными.

Настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Варфоломей не прав и РПЦ не должна идти ни на какие компромиссы с патриархатом Константинополя.

«Заявление Варфоломея, которого я считаю уже бывшим патриархом бывшего патриархата, — просто классическая наглость. Это попытка убедить прежде всего себя в том, что наша церковь будет действовать так, как она, к сожалению, действовала последние несколько десятилетий, когда слишком дорожила отношениями с Фанаром (район, где расположена резиденция Константинопольского патриарха. — Прим. ФАН)», — рассказал протоиерей Чаплин.

По мнению собеседника ФАН, РПЦ сильно предавалась инерции уважения к словам и решениям в Константинополе. Однако настал момент, когда нужно пересмотреть свое отношение к Вселенскому патриарху, который не прислушивался к мнению Москвы.

«Мне все-таки хочется надеяться, что настал момент истины и мы больше не будем поддаваться чарам греческого лукавства, за которым всегда следует обман и притворство. В Константинополе всегда следуют ущемлениям наших интересов. Надо, наконец, снять розовые очки и услышать то, что говорят православные консервативные силы уже несколько десятилетий. И не надо искать никаких компромиссов с этой структурой, особенно помня о том, что она часто пытается сделать пару шагов вперед, а потом отступить на полшага назад», — заметил протоиерей.

По словам священнослужителя, заявление о том, что РПЦ должна примириться с решением Константинопольского патриархата, абсолютно противоречит сути православной веры и навеяно западным влиянием.

«Фанар отходит от веры и идет по пути обновленчества, он всегда являлся врагом русской церкви. Передаются ничем не подкрепленные импульсы о том, что нашей церкви лучше бы примириться с происходящим злом, включиться в систему межправославных отношений, которая выстраивается Константинополем в угоду западным элитам. Все эти лукавые аргументы нужно отвергнуть раз и на века. Стоит прямо говорить, что бывший Константинопольский патриархат — это не только раскольническая, но и еретическая организация, отступившая от сути нашей веры», — добавил протоиерей Чаплин в разговоре с ФАН.

Напомним, после решения Константинополя предоставить автокефалию неканонической церкви на Украине Синод РПЦ заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.