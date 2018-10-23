Собственник изъятого на Украине «Норда» рассказал, как вернет судно

Керчь, 23 октября. Владелец российского судна «Норд», который был передан Украиной Национальному агентству по возвращению активов, полученных от коррупционных и других преступлений, намеревается вернуть сейнер через международные инстанции. Об этом сообщила представитель Керченского рыбколхоза имени 1 мая, который является судовладельцем, Анна Шевелева.

«Решением недовольны, считаем его политизированным, будем обращаться в международный суд, чтобы вернуть его», — цитирует представителя ТАСС.

Напомним, украинская сторона объяснила изъятие и передачу задержанного в Херсоне российского судна якобы «уплатой средств, потраченных на его содержание в порту».

Украинские пограничники незаконно захватили российское рыболовецкое судно «Норд» в марте текущего года в Азовском море, передает «Газета.ru». Киев по-прежнему считает членов экипажа украинскими гражданами, несмотря на их российские паспорта. Москва в связи с действиями Киева была вынуждена предпринять дополнительные меры безопасности и усилить досмотр украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе, действуя согласно ратифицированному в 2004 году договору между РФ и Украиной. В связи с этим Киев заявил о необходимости противостоять якобы «российской угрозе» в Азовском море.

Так, ранее стало известно, что корабль морской охраны Украины «Донбасс» 1982 года производства вернулся в строй после докового ремонта. Судно должно стать основой погранслужбы Вооруженных сил Украины в акватории Азовского моря. Однако военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что «это ржавое корыто» не изменит ситуацию в Азовском море.