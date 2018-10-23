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Возбуждено 18 уголовных дел по итогам выборов 9 сентября в России

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Возбуждено 18 уголовных дел по итогам выборов 9 сентября в России

Москва, 23 октября. Восемнадцать уголовных дел возбуждено по итогам единого дня голосования в России. Об этом во вторник заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время конференции по модернизации избирательного законодательства.

«В общей сложности по итогам 9 сентября 18 уголовных дел возбуждено», — заявила председатель ЦИК России.

Единый день голосования прошел 9 сентября текущего года в России. В 80 регионах страны состоялось свыше 4,7 тыс. выборов различного уровня, в списках избирателей значилось порядка 65 млн граждан.

Автор: Алексей Громов
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