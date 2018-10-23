Сирия новости 23 октября 12.30: три мирных жителя Африна погибли при взрыве СВУ, из плена ИГ в Эс-Сувейде освободили 10 человек

Сирия, 23 октября. Три мирных жителя Африна погибли при взрыве СВУ, из плена ИГ1 в Эс-Сувейде освободили 10 человек, в Хаме продолжаются бои между САА и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли двух бойцов при взрыве в Хомсе, обстреливают позиции «Тахрир аш-Шам» в Хаме, добились освобождения еще 10 пленников ИГ.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Хаме.

Курды: организовали взрыв в Африне.

Провинция Алеппо

Радикальные исламисты вновь открыли огонь по мирным кварталам административного центра провинции Алеппо. Об этом пишет информационное агентство SANA. В результате обстрела пострадало трое детей.

В Африне детонировало самодельное взрывное устройство, заложенное боевиками курдских Отрядов народной самообороны (YPG), передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). По сведениям автора публикации, в результате происшествия погибло три мирных жителя населенного пункта.

Провинция Хомс

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Observation12), что недалеко от населенного пункта Эс-Сухне на востоке провинции Хомс разорвалась мина. В результате взрыва погибли два бойца проправительственных сил.

Напомним, данный район был освобожден от террористов «Исламского государства»1 в августе прошлого года. Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА), а также союзные силы, ведут работы по зачистке территорий этой части региона от взрывных устройств, заложенных радикальными исламистами.

Провинция Хама

Оппозиционный Twitter-канал (@Step_Agency) пишет, что в административном центре провинции Хама снайперы неизвестной радикальной группировки убили двух бойцов сирийской армии. Официального подтверждения данная информация не получила.

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@QASIOUN_NEWS), что в долине Аль-Габ на северо-западе региона продолжаются перестрелки между правительственными войсками САР и боевиками «Тахрир аш-Шам».

Провинция Эс-Сувейда

Военный источник передает в Telegram (@Observation12), что из плена террористов «Исламского государства» в провинции Эс-Сувейда удалось вызволить еще семь взрослых и трех детей. Ранее, в результате успешных переговоров между радикалами и представителями сирийского правительства, были освобождены четверо несовершеннолетних и две женщины. Сейчас бывшие пленники ИГ находятся на подконтрольных Сирийской арабской армии (САА) территориях региона.

В свою очередь САА обязалась выпустить из-под стражи 10 жен террористов.

Ирак

В Мосуле взорвался заминированный автомобиль, передает информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента пострадало 10 мирных жителей города.

Силы безопасности Ирака продолжают прочесывать территории провинции Киркук в поисках укрытий террористов «Исламского государства». Информагентство Iraqi News пишет, что недалеко от деревни Аль-Кахара бойцы иракской армии обнаружили туннель радикальных исламистов. Сообщается также, что в этом районе был арестован член ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)