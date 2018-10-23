Киев, 23 октября. Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности развяжет новую гонку вооружений. Об этом заявил киевский политолог Кирилл Молчанов.

По его словам, после выхода США из ДРСМД американские военные смогут заменить системы ПРО в Польше и Румынии на современные системы ракет средней и малой дальности.

«Теперь у Америки полностью развязаны руки для того, чтобы на военных базах в Польше и Румынии, вместо ПРО появились более современные наступательные ракеты средней и малой дальности», — заявил украинский политолог на пресс-конференции в Киеве.

Он подчеркнул, что эти действия США могут привести к зеркальным действиям со стороны России.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США планируют выйти из Договора РСМД с Россией. Он подчеркнул, что Москва якобы нарушает его условия, однако не привел никаких доказательств. После заявления Трампа французские власти призвали «все стороны избегать поспешного одностороннего решения». В МИД Франции подчеркнули, что поспешные шаги по договору о РСМД могут вызвать сожаление.

Ранее глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев заявил, что США хотят приблизить свои вооружения к территориям потенциальных или реальных противников. Косачев полагает, что к ним относятся Россия и Китай. Сенатор подчеркнул, что необходимо вести открытый диалог между Пекином, Вашингтоном и США по вопросу вооружений.

Советник президент США по национальной безопасности Джон Болтон 22 октября заявил, что США не приняли решения о развертывании на территории Европы ракет, которые могут достичь Москвы.

Отметим, что Болтон обсудил тему ДРСМД на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны обменялись мнениями по международным вопросам, включая ситуацию на Украине, в Сирии, Афганистане и на Корейском полуострове, а также обсудили взаимодействие между странами, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.