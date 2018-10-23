СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве 12-летней девочки в Чите

Чита, 23 октября. В Чите задержан мужчина по подозрению в убийстве 12-летней девочки. Следственный комитет РФ опубликовал видео с задержанным.

Девочку искали в Забайкальском крае с 19 октября. Она пропала на пути между школой и домом, пишет «Свободная пресса».

Тело школьницы было обнаружено на территории автостоянки. Около этого места был задержан 45-летний местный житель, который жил и работал на стоянке. Он является главным подозреваемым в этом преступлении. При обыске были обнаружены соответствующие доказательства, передает «Аргументы и факты».

Следственный комитет РФ опубликовал видео с этим мужчиной. На камеру он подтверждает, что слышал об исчезновении ребенка, однако не знает, как девочка выглядит, и других подробностей о ней.