Сирия приветствовала расширение деятельности МККК в стране: о перспективах сотрудничества Красного Креста и Дамаска

В Дамаске состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада с делегацией Международного Комитета Красного Креста (МККК) во главе с директором Управления оперативной деятельности организации Домиником Штилхартом. Какого значение этого события — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как сообщается в пресс-релизе МИД САР, Фейсал Микдад заявил, что официальный Дамаск приветствует расширение деятельности Международного Комитета Красного Креста в Сирии.

«Микдад особо отметил, что Сирия приветствует расширение гуманитарной деятельности организации в Сирии и выразил готовность САР удовлетворить запросы гуманитарной организации и продолжать сотрудничество сторон в разных сферах», — говорится в пресс-релизе.

Представитель МККК Доминик Штилхарт в свою очередь поблагодарил сирийское правительство за конструктивное сотрудничество, выражающееся в том числе в оказании помощи мобильным бригадам МККК в поездках в различные районы страны для оказания помощи нуждающимся.

Как пишет РИА Новости, делегация МККК была удовлетворена, полученными от официального Дамаска гарантиями сотрудничества.

«Мы остаемся привержены оказанию помощи сирийскому народу, и я удовлетворен полученными от МИД Сирии обещаниями сотрудничества», — приводит РИА Новости слова Доминика Штилхарта.

По его словам, с развитием ситуации в Сирийской Арабской Республике МККК через сотрудничество с Сирийским Красным Полумесяцем старается диверсифицировать свою деятельность и адаптироваться к растущим потребностям населения.

«Это включает в себя средства к существованию, реабилитацию критически важной инфраструктуры, информирование об опасности мин и неразорвавшихся снарядов», — рассказал журналистам представитель Международного Комитета Красного Креста.

Договоренности о сотрудничестве между официальным Дамаском и МККК Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Сегодня официальный Дамаск имеет уникальную позицию. Нынешний президент и его окружение сделали все необходимое для того, чтобы сохранить государственность и целостность страны. Это им удалось сделать благодаря Российской Федерации и странам-гарантам — Ирану и Турции. Но при этом ситуация по-прежнему остается сложной, поскольку мы по-прежнему видим откровенное давление Соединенных Штатов Америки, которые они оказывают как на Дамаск, так и на своих союзников, чтобы те не помогали Сирии. Требования, которые выдвигаются Вашингтоном имеют ярко выраженную направленность на подавление развития страны сегодня», — объяснил собеседник ФАН.

Однако, по его словам, когда с сирийским правительством встречаются представители Международного Комитета Красного Креста и ведут конструктивный диалог по возможностям расширения действий и адаптации в новых условиях, очистки местности от минно-взрывных снарядов, создание условий для того, чтобы в Сирию возвращались беженцы, как раз показывает развитие страны.

«Это показатель того, что на этой многострадальной земле в конечном счете будет развиваться и все негативные явления постепенно будут отходить. Надо понимать, что не за горами тот переломный период, когда пойдут инвестиции в страну, когда Сирия начнет очень динамично развиваться и займет свое достойное место в ряду ближневосточных государств», — уверен эксперт.

Кроме этого, не стоит забывать, что сейчас проблема возвращения беженцев из Европы, Турции, Иордании и Ливана особенно остро стоит на повестке дня. Как отметил Андрей Кошкин, эту первоочередную задачу так или иначе пытаются решить многие участники сирийского конфликта и в частности Россия. Однако в решении этой проблемы понадобятся и возможности Международного Комитета Красного Креста.