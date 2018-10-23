Сирия приветствовала расширение деятельности МККК в стране: о перспективах сотрудничества Красного Креста и Дамаска
В Дамаске состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада с делегацией Международного Комитета Красного Креста (МККК) во главе с директором Управления оперативной деятельности организации Домиником Штилхартом. Какого значение этого события — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).
Как сообщается в пресс-релизе МИД САР, Фейсал Микдад заявил, что официальный Дамаск приветствует расширение деятельности Международного Комитета Красного Креста в Сирии.
«Микдад особо отметил, что Сирия приветствует расширение гуманитарной деятельности организации в Сирии и выразил готовность САР удовлетворить запросы гуманитарной организации и продолжать сотрудничество сторон в разных сферах», — говорится в пресс-релизе.
Представитель МККК Доминик Штилхарт в свою очередь поблагодарил сирийское правительство за конструктивное сотрудничество, выражающееся в том числе в оказании помощи мобильным бригадам МККК в поездках в различные районы страны для оказания помощи нуждающимся.
Как пишет РИА Новости, делегация МККК была удовлетворена, полученными от официального Дамаска гарантиями сотрудничества.
«Мы остаемся привержены оказанию помощи сирийскому народу, и я удовлетворен полученными от МИД Сирии обещаниями сотрудничества», — приводит РИА Новости слова Доминика Штилхарта.
По его словам, с развитием ситуации в Сирийской Арабской Республике МККК через сотрудничество с Сирийским Красным Полумесяцем старается диверсифицировать свою деятельность и адаптироваться к растущим потребностям населения.
«Это включает в себя средства к существованию, реабилитацию критически важной инфраструктуры, информирование об опасности мин и неразорвавшихся снарядов», — рассказал журналистам представитель Международного Комитета Красного Креста.
Договоренности о сотрудничестве между официальным Дамаском и МККК Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
«Сегодня официальный Дамаск имеет уникальную позицию. Нынешний президент и его окружение сделали все необходимое для того, чтобы сохранить государственность и целостность страны. Это им удалось сделать благодаря Российской Федерации и странам-гарантам — Ирану и Турции. Но при этом ситуация по-прежнему остается сложной, поскольку мы по-прежнему видим откровенное давление Соединенных Штатов Америки, которые они оказывают как на Дамаск, так и на своих союзников, чтобы те не помогали Сирии. Требования, которые выдвигаются Вашингтоном имеют ярко выраженную направленность на подавление развития страны сегодня», — объяснил собеседник ФАН.
Однако, по его словам, когда с сирийским правительством встречаются представители Международного Комитета Красного Креста и ведут конструктивный диалог по возможностям расширения действий и адаптации в новых условиях, очистки местности от минно-взрывных снарядов, создание условий для того, чтобы в Сирию возвращались беженцы, как раз показывает развитие страны.
«Это показатель того, что на этой многострадальной земле в конечном счете будет развиваться и все негативные явления постепенно будут отходить. Надо понимать, что не за горами тот переломный период, когда пойдут инвестиции в страну, когда Сирия начнет очень динамично развиваться и займет свое достойное место в ряду ближневосточных государств», — уверен эксперт.
Кроме этого, не стоит забывать, что сейчас проблема возвращения беженцев из Европы, Турции, Иордании и Ливана особенно остро стоит на повестке дня. Как отметил Андрей Кошкин, эту первоочередную задачу так или иначе пытаются решить многие участники сирийского конфликта и в частности Россия. Однако в решении этой проблемы понадобятся и возможности Международного Комитета Красного Креста.
«Помощь со стороны МККК, умение перестроить работу в новых условиях, подсказать, реформировать, взаимодействовать с официальными властями Сирийской Арабской Республики, — все это должно способствовать более-менее безболезненному прохождению этого сложного периода. Но он очень необходим, потому что проблема беженцев назрела очень остро. Возвращение беженцев в Сирию — это залог начала динамичного развития страны. Именно в этих сложных точках бифуркации Международный Комитет Красного Креста и должен оказать действенную помощь», — подытожил Андрей Кошкин.