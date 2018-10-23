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Россия и Сообщество развития Юга Африки подпишут меморандум о понимании

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Россия и Сообщество развития Юга Африки подпишут меморандум о понимании

Москва, 23 октября. Посол Намибии в Российской Федерации Нгали-Че Камати​​​ сообщил, что Сообщество развития Юга Африки (САДК) и МИД РФ 23 октября подпишут меморандум о понимании.

По словам африканского дипломата, документ подпишут глава МИД РФ Сергей Лавров и исполнительный секретарь САДК Стергомена Лоуренс Такс. После подписания этого документа Россия будет действовать с учетом этого документа (по отношению к САДК), добавил Нгали-Че Камати​​​.

Россия и Сообщество развития Юга Африки подпишут меморандум о понимании

По словам намибского посла, САДК заинтересовано в развитии глубинных механизмов сотрудничества с Москвой в таких сферах, как экономическое сотрудничество и торговля. САДК также нацелено на дипломатические и политические контакты.

Напомним, накануне Лавров анонсировал проведение первого саммита «Россия – Африка».

Автор: Тимур Румянцев
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