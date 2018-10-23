Затопим украинский флот в Азове: в Киеве предложили новую провокацию против России

Киев, 23 октября. Украинские военные корабли должны подставиться под удар Российской Федерации и утонуть в Керченском проливе. Об этом в эфире киевского телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Мушак.

Он считает, что украинский флот должен спровоцировать Россию, чтобы в конечном итоге корабли были затоплены выстрелами из орудий ее военных кораблей. Машук указал на то, что такая «операция» станет «вызовом» для России.

«Это должна быть операция — как с одной стороны наши корабли должны будут подойти, так и с другой. И это будет для России серьезная проблема — заведение этих кораблей в Азовское море. Это станет для них вызовом», — отметил он.

По мнению Машука, в данном случае российская сторона должна будет «топить там все корабли, чтобы они не прошли». Таким способом, по его словам, Украина сможет заблокировать работу азовских портов, передает «ПолитНавигатор».

Ранее бывший командующий военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук призвал «заминировать» Азовское море, чтобы корабли «агрессора» не добрались до украинского побережья.

На прошлой неделе глава Украины Петр Порошенко заявил, что киевские власти готовятся к отпору «российской агрессии» с морского направления — на Азове.

Напомним, сотрудники украинской пограничной службы в нынешнем году незаконно задержали несколько российских судов, в том числе «Норд» и «Механик Погодин». В ответ российская сторона в целях безопасности усилила проверку украинских кораблей в Азовском и Черном морях и Керченском проливе, что вызвало недовольство Киева.

В конце сентября этого года американский журнал The American Conservative сообщил, что российский флот способен ликвидировать корабли военно-морских сил Украины в Азовском море «в считанные минуты».