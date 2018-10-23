Киев, 23 октября. Киев неизбежно окажется проигравшей стороной в случае полномасштабных боевых действий против Москвы. Такое мнение выразил украинский военный эксперт Валентин Бадрак.

По его словам, Украина не готова к войне с Россией, поскольку киевской армии нечего противопоставить вооружению российских войск.

«Наша армия не готова дать отпор в войне поколения 4++», — констатировал эксперт в эфире передачи «Игра в классику».

В доказательство своих слов киевский эксперт указал на слабые места Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, он напомнил о том, что у Украины не готова система ПВО для отражения гипотетической атаки. В то же время у Киева пока нет оружия сдерживания. Даже принятый недавно на вооружение ракетный комплекс «Ольха», отметил Бадрак, является лишь стартовой точкой к перевооружению киевских войск.

«Все, что было до этого – это появление старой отремонтированной техники, несколько модернизированной», – подчеркнул военный эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ получили на вооружение ракетный комплекс национального производства «Ольха». При этом сообщалось, что оружие поступит в ВСУ в следующем году. Характеристики «Ольхи» не были обнародованы, однако эксперты провели анализ снимков и не наши существенных отличий системы от советского комплекса. По мнению специалистов, единственное, чем может отличаться «Ольха» от советского образца, так это установленной системой полета GPS.

Стоит отметить, что в адрес Москвы со стороны Киева неоднократно звучали не подкрепленные доказательствами обвинения, в частности в кибератаках, шпионаже и вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризисы. Однако все чаще появляются заявления со стороны Киева о необходимости противостоять якобы «российской угрозе».