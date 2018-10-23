Глава Алтайского края распорядился о кадровых перестановках в правительстве региона

Барнаул, 23 октября. Глава Алтайского края Виктор Томенко распорядился о кадровых перестановках в региональном правительстве, сообщили в пресс-службе кабмина региона.

Указ губернатор подписал накануне, 22 октября. С этой даты Наталья Белоцкая назначена на должность временно исполняющего обязанности министра здравоохранения региона. До этого она занимала пост врио заместителя министра здравоохранения региона.

Со среду, 24 октября, Елена Лебедева будет освобождена от должности временно исполняющего обязанности начальника управления спорта и молодежной политики Алтайского края. Отмечается, что это связано с сокращением этого поста. В кабмине пояснили, что управление спорта и молодежной политики будет переименовано в управление молодежной политики и реализации программ общественного развития.

Кроме того, Томенко принял решение о назначении членов правительства. В настоящее время нет кандидатур на посты министров образования, соцзащиты, спорта, цифрового развития, передает «Политсиб».