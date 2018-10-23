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Тело убитого журналиста Хашукджи нашли в колодце

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Тело убитого журналиста Хашукджи нашли в колодце
Стамбул, 23 октября. На территории резиденции генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле были найдены фрагменты тела саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Как информирует новостной портал «Хаберлер», об этом сообщил глава турецкой оппозиционной партии «Родина» Догу Перинчек.

«Власти нашли части тела Хашукджи в колодце в саудовском генконсульстве», — утверждает Перинчек.

Следует отметить, что пока нет официального подтверждения этим данным.

Обозреватель американского издания Washington Post пропал в Турции 2 октября. Позже появилась информация, что оппозиционный журналист подвергся пыткам и был обезглавлен внутри генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Эр-Рияде пообещали арестовать всех виновных в убийстве Хашукджи.

Автор: Тимур Румянцев
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