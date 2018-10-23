На краю пропасти: киевский политолог рассказал о катастрофических последствиях «великолепного Майдана»

Киев, 23 октября. Украина оказалась на краю глубокой пропасти после «великолепного Майдана» в 2014 году. К таким выводам о неожиданных последствиях смены власти в стране пришел киевский политолог и руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

По его словам, страна за несколько лет оказалась между трагедией и катастрофой. По его словам, состояние государства можно описать как «замороженная Украина», что является «редким случаем в истории Европы».

«После великолепного, мужественного и честного Майдана-2014, мощного всплеска надежд на будущее и массового энтузиазма Украина к 2018 году, неожиданно для себя, оказались на краю глубокой пропасти», — написал Виктор Небоженко на своей странице в Facebook.

«Украина на краю пропасти», считает политолог, и перед ней стоят три основные проблемы. Украинская власть, по словам Небоженко, уверена в том, что население страны слабо и беспомощно. Это позволяет Киеву думать, что с гражданами можно «делать все, что угодно»: «от погружения в нищету до постоянной чудовищной лжи».

При этом политолог признает, что страна действительно живет в состоянии «вечно длящегося прошлого», что является «трагедией государства». Небоженко надеется, что некие грядущие изменения произойдут неожиданно как для власти, так и для граждан Украины. При этом изменения, по словам политолога, несут за собой не только новые шансы, но и «опасные проблемы».

Ранее директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен дала неутешительный прогноз Киеву. По ее словам, ситуация на Украине остается тяжелой, а экономика государства не вышла из кризиса. Кахконен отметила, что Украине предстоит пережить 100 лет реформ, чтобы догнать по показателям Польшу.