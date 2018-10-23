Кроссовки разоблачили двойника убитого журналиста Хашукджи

Анкара, 23 октября. Разоблачить подмену «двойника» убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи помогли кроссовки. По данным турецкой полиции, генконсульство Саудовской Аравии попыталось скрыть убийство журналиста с помощью «двойника» мужчины, но просчиталось.

Как сообщила сегодня газета Hurriyet, в день происшествия «двойник» журналиста вышел из дипмиссии в его одежде, однако на нем была другая обувь. Источник издания уточнил, что Хашукджи вошел в генконсульство в ботинках, а вышел в кроссовках. На это отличие сразу обратили внимание полицейские, когда изучали записи с камер вид

«Преступники забыли кое-что сделать. Подмена была обнаружена из-за кроссовок», — подчеркнул собеседник Hurriyet.

Как сообщала ранее «Газета.ру», в ночь на 20 октября СМИ Саудовской Аравии распространили заявление генпрокурора страны о том, что Хашукджи мертв, и к его смерти привела ссора с сотрудниками дипмиссии. В рамках расследования убийства задержаны 18 человек, их допрашивают следователи.