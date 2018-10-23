Давить на Россию военными способами бесполезно: эксперт оценил встречу Шойгу и Болтона

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки привела к постепенному восстановлению двустороннего диалога между странами. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с советником президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джоном Болтоном.

«После встречи наших президентов можно констатировать постепенное восстановление двустороннего диалога. Уверен, что даже малые шаги пойдут на пользу нашим отношениям и восстановлению доверия», — сообщил Шойгу, открывая переговоры.

Российский министр выразил мнение, что в настоящее время в мире существует огромное количество проблем, которые стороны могли бы решать совместными усилиями. В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что сама по себе встреча министра обороны РФ и советника президента США по нацбезопасности говорит о том, что мировая обстановка стремительно меняется, обнажая некоторые слабости Вашингтона.

«Положительно хотя бы то, что встреча представителей двух стран предусматривает хоть какой-то диалог. В данной ситуации это говорит о том, что США приходится теперь учитывать интересы других государств, им приходится учитывать интересы РФ. Если бы они просто хотели каким-то образом осуществить акт агрессии против нас, то никаких переговоров бы не вели. Выставили бы открытый ультиматум, как это было сделано в 1999 году в Югославии. Но военными способами на нашу страну теперь давить бесполезно, вот им и приходится идти на диалог», — объясняет эксперт.

При этом политический аналитик уверен, что заявление президента США о выходе из Договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности — «это просто публичная демонстрация решимости Трампа идти на конфронтацию с Россией».

«Нам плевать на договор РСМД, у нас достаточно других средств, чтобы обеспечить свою безопасность. Более того, существует ряд других договоров, выхода из которых нашей страны американцы бы очень не желали. Что касается общего противостояния [России и США], то, конечно, главным позитивным фактором является то, что состоялась сама встреча, что, по сути, состоялась презентация нового формата. Да, это хорошо. Но пока еще никаких результатов нет. А я напомню, что не так давно тоже пытались создать новый формат по типу Сурков — Волкер, который в итоге стал бесполезным. Так что я бы осторожно относился к подобным встречам», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, накануне Джон Болтон провел в столице России пятичасовую встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Стороны обсудили довольно большой спектр тем — от положений нового формата Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до обвинений в отношении россиянки Елены Хусяйновой о вмешательстве в американские выборы 2016 года.