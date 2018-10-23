Болтон призвал к расширению успешного диалога военных РФ и США по Сирии

Москва, 23 октября. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил надежду, что успешное сотрудничество российских и американских военных будет расширено. Об этом он заявил на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве.

Шойгу отметил, что сотрудничество РФ и США по Сирии на данный момент является единственным позитивным примером контакта стран.

«Мы также согласны с вами, что переговоры по деконфликтации в Сирии были очень успешными и очень полезными, — констатировал помощник американского президента, — и мы надеемся, что сможем расширить этот диалог и обсудить другие вопросы».

Накануне Болтон провел встречи в Москве с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, а также с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В Кремле отметили, что также готовится встреча Болтона с президентом России Владимиром Путиным.