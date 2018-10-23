Путин и Эрдоган проведут встречу в Стамбуле на полях саммита по Сирии

Москва, 23 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 27 октября проведут отдельную двустороннюю встречу в Стамбуле на полях саммита Россия — Турция — Франция — Германия.

«Как уже известно, скоро в Стамбуле состоится встреча наших президентов в многостороннем формате», — сообщил заместитель директора Четвертого европейского департамента МИД РФ Андрей Буравов, выступая на конференции «Россия и Турция: стратегические направления многопланового партнерства». «На его полях планируется также проведение отдельной двусторонней встречи Путина и Эрдогана», — добавил российский дипломат.

Российский лидер 27 октября посетит с рабочим визитом Анкару для участия во встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции. Ожидается, что во время саммита стороны должны найти варианты долговременного решения кризиса в Сирии.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чего ждут в Кремле от предстоящего саммита по Сирии.