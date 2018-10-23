В Совфеде пригрозили Киеву судом за ущерб, причиненный Крыму в составе Украины

Москва обжаловала претензии Киева на 159 миллионов долларов. Именно в такую сумму Украина оценила «ущерб», который якобы был причинен соседнему государству в результате воссоединения Крымского полуострова с РФ. В настоящий момент дело рассматривается Гаагским трибуналом.

«Данное решение обжаловано Российской Федерацией 29 августа 2018 года в апелляционном суде города Гааги (Королевство Нидерландов. — Прим. ФАН)», — говорится в ответе судебной инстанции, его приводит РБК.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал действия отечественной стороны. По словам парламентария, Украина причинила Крыму значительный ущерб за все то время, пока он находился в составе соседнего государства. Кроме того, член высшей палаты парламента пригрозил Украине судом за тот ущерб, который был причинен Крыму за время его нахождения в составе Украины.

«Я напомню, в настоящий момент Польша и Греция требуют от Германии репарацию. Крым точно так же может выставить счет Киеву за все время нахождения полуострова в составе независимой Украины. На протяжении этого времени Крым фактически разрушался, методично, изо дня в день. В упадке находились промышленные и сельскохозяйственные предприятия, ничего нового не создавалось. Наше побережье фактически растаскивалось: земельные участки распределялись хаотично», — вспоминает сенатор от Республики Крым.

По его словам, киевский режим разрешал возводить объекты строительства в море и на побережье. Российский политик напомнил о том ущербе, который был причинен соседнему государству за время правления политиков, настроенных негативно по отношению к нашей стране.

«Было закрыто более 50% детских садов, дома культуры. Данные объекты были переданы в частные руки. Если посчитать все убытки, которые понес Крым за время нахождения в составе Украины, я думаю, эта сумма составит не 159 миллионов долларов. Потери могут исчисляться суммами, превышающими миллиард долларов.

Киеву не следует выдвигать данные претензии. Кроме того, кому адресованы требования властей Украины? Нам, крымчанам? Крыму, который принял решение воссоединиться с Россией? Они не могут этого сделать. Во время разрушения Советского Союза Киев получил независимость, а Россия взяла на себя обязательства по выплате всех долгов СССР. Киев воспользовался предоставленными ему возможностями так, как он мог: за двадцать с лишним лет была уменьшена численность населения Украины почти на 25%. Пусть украинская власть не лелеет подобного рода надежды, в противном случае она может получить иск с нашей стороны», — заключил Сергей Цеков.

Крым вновь стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума, за это решение на плебисците проголосовало более 95% жителей полуострова.