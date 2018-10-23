Проблема не в Каррере: эксперт назвал причины неудачных выступлений «Спартака»

Москва, 23 октября. Назначенный исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо может закрепиться на тренерском мостике, если красно-белые продемонстрируют положительные результаты в РПЛ, Кубке России и Лиге Европы в ближайшие два месяца.

По словам источника в столичном клубе, строгих задач по набору очков в чемпионате перед испанским специалистом в данный момент не стоит. Отмечается, что Рианчо должен сделать так, чтобы клуб не отстал критично от лидеров внутреннего чемпионата.

«Если «Спартак» выйдет в весеннюю часть Кубка России и Лиги Европы, а в национальном первенстве будет стабильно набирать очки, то шансы Рауля остаться во главе команды высоки», — сообщили в клубе.

Экс-гендиректор «Спартака» Юрий Первак считает, что проблемы красно-белых заключаются далеко не в тренере, и в этом вопросе необходимо углубиться. По его словам, внутри клуба нет нормального рабочего процесса, пишут «Известия».

«У каждого свои интересы, свое видение ситуации, напрочь отсутствует взаимопонимание между тем же генеральным директором Сергеем Родионовым и теперь уже бывшим главным тренером Массимо Каррерой», — указал Первак.

Напомним, ранее сообщалось, что среди главных кандидатов на пост главного тренера столичного клуба называют наставника сборной России Станислава Черчесова, а также российского специалиста Андрея Тихонова.