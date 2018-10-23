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Сирия: делегация из Тартуса может посетить Крым в ноябре

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Сирийская делегация может посетить Крым в ноябре — депутат

Симферополь, 23 октября. Делегация из Сирии может посетить Крым в ноябре. Во время встречи стороны должны подписать договор о социально-экономическом сотрудничестве между Севастополем и Тартусом. Об этом заявил член депутатской группы по связям с парламентом Дмитрий Белик.

По его словам, сирийская делегация планирует посетить Севастополь в ноябре этого года.

«Независимо от подписания документов Севастополь уже начал отгружать зерно в Сирию, сотрудничество уже началось», — рассказал Белик в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом российская делегация предложила создать морской путь «Севастополь — Тартус» для поставки грузов морским путем. Депутат рассказал, что Севастополь может поставлять в Сирию зерно, стройматериалы и щебень, а обратно получать овощи и фрукты. Белик подчеркнул, что поставки товаров из Сирии станут мощнейшей поддержкой для экономики региона.

Автор: Денис Коробейников
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