Twitter не оценил странные посты Маска и заблокировал его аккаунт

Вашингтон, 23 октября. Основатель компаний Tesla и SpaceX, изобретатель и миллиардер Илон Маск сообщил, что Twitter по ошибке заблокировал его аккаунт в социальной сети.

«Twitter решил, что меня взломали, и заблокировал мой аккаунт», — написал Маск.

Twitter thought I got hacked & locked my account haha — Elon Musk (@elonmusk) October 23, 2018

Отметим, в последнее время сообщения, которые Маск оставлял в Twitter, действительно отличались оригинальностью. В частности, несколько дней назад основатель Tesla опубликовал у себя на странице скриншот новости о том, что он якобы приобрел популярную онлайн игру Fortnite, а затем удалил ее.

Несколько дней спустя Маск написал, что у него есть аниме фигурка Росомахи, чем, видимо, окончательно убедил Twitter в том, что его аккаунт был взломан.