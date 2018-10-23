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Twitter не оценил странные посты Маска и заблокировал его аккаунт

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Twitter не оценил странные посты Маска и заблокировал его аккаунт

Вашингтон, 23 октября. Основатель компаний Tesla и SpaceX, изобретатель и миллиардер Илон Маск сообщил, что Twitter по ошибке заблокировал его аккаунт в социальной сети. 

«Twitter решил, что меня взломали, и заблокировал мой аккаунт», — написал Маск.

Отметим, в последнее время сообщения, которые Маск оставлял в Twitter, действительно отличались оригинальностью. В частности, несколько дней назад основатель Tesla опубликовал у себя на странице скриншот новости о том, что он якобы приобрел популярную онлайн игру Fortnite, а затем удалил ее. 

Несколько дней спустя Маск написал, что у него есть аниме фигурка Росомахи, чем, видимо, окончательно убедил Twitter в том, что его аккаунт был взломан.

Автор: Федор Веснин
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