Китай призвал США трижды подумать перед шантажом по ДРСМД

Пекин, 23 октября. Китай не приемлет по отношению к себе шантаж в любой форме. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя слова президента Дональда Трампа о том, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности должен охватывать в том числе Китай.

США при выдвижении своих требований следует действовать предусмотрительно, отметила Хуа Чуньин. Она напомнила, что Договор о РСМД является двусторонним соглашением.

«А теперь США, в одностороннем порядке отказываясь от него, говорят о других странах. Смысл таких высказываний постичь сложно», — отметила официальный представитель МИД КНР.

Хуа Чуньин подчеркнула, что Китай в своей оборонной политике руководствуется защитой собственных интересов. МИД КНР призвал Вашингтон «прекратить двигаться против течения».

«По этому вопросу необходимо сначала трижды подумать и только потом предпринимать действия», — резюмировала Хуа Чуньин.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты будут наращивать количество ядерного вооружения до тех пор, пока «Россия и Китай не придут в себя». До этого Дональд Трамп заявлял, что США выйдут из договора о РСМД, так как Россия его якобы нарушает. Москва отметила, что данные заявления являются беспочвенными и не имеют под собой никаких доказательств. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что каждое действие в подобной сфере столкнется с российским противодействием.