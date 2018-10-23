Шойгу назвал Сирию единственным позитивным примером контактов РФ и США

Москва, 23 октября. Контакты России и США по Сирии являются единственным положительным примером сотрудничества стран, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Министр обороны напомнил, что Россия и США поддерживают контакты по особо горячим направлениям.

«Это, безусловно, касается Сирии, — заметил он, — там, где мы работаем фактически в постоянном режиме, поддерживаем в постоянном контакте наши отношения с американскими коллегами».

По мнению главы оборонного ведомства России, в настоящее время это «единственный позитивный пример» эффективного сотрудничества Москвы и Вашингтона. Он отметил, что благодаря этому взаимодействию удается не допускать серьезных инцидентов в небе на Сирией.

«Во всем остальном нам нужен более активный диалог», — заключил Шойгу.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обсудил со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой вопросы выработки главного документа арабской республики.