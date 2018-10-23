Алтайский подросток отомстил покойному обидчику на его могиле
Барнаул, 23 октября. Несовершеннолетнего жителя Солонешенского района Алтайского края осудили за поджог могилы на местном кладбище. Подросток таким способом хотел «отомстить» своему покойному знакомому. Об этом во вторник сообщили в краевой прокуратуре.
По данным прокуратуры, мальчик находился на закрытом сельском кладбище, где увидел могилу ранее ему знакомого покойного. К бывшему приятелю он испытывал чувство неприязни за ранее причиненные обиды и решил «отомстить», устроив пожар на могиле. В результате поджога была уничтожена могильная ограда, крест и табличка со снимком, пишет «Политсиб.Ру».
В настоящее время суд назначил несовершеннолетнему 50 часов обязательных исправительных работ. Отмечается, что материальный ущерб был возмещен в полной мере.