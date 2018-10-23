Сирия сегодня: Болтон в Москве, США бомбят мечети, Дамаск взывает к Совбезу ООН

Сирия сегодня, 23 октября. Джон Болтон в Москве — сирийская тема в переговорах с главами МИД и Совбеза РФ. Коалиция США наносит удары по мирным жителям — Дамаск требует от Совбеза ООН остановить военные преступления.

Лавров и Болтон обсудили Сирию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Москве с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Одной из тем переговоров стала ситуация в Сирии.

Об этом, в частности, сообщается в коммюнике, выпущенном по итогам встречи посольством США в России.

«На встрече [Болтона с Лавровым] обсуждалась ситуация в Сирии, на Кавказе, в Китае и другие вопросы двухсторонних отношений», — сообщает посольство США в РФ в Twitter.

Помощник президента США по национальной безопасности @AmbJohnBolton завершил свой первый рабочий день в Москве встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. На встрече обсуждалась ситуация в Сирии, на Кавказе, в Китае и другие аспекты двухсторонних отношений. pic.twitter.com/LJW2XInVWh — Посольство США в РФ (@USEmbRu) October 22, 2018

Напомним, Дамаск и Москва считают незаконным участие в сирийском конфликте возглавляемой Соединенными Штатами коалиции, поскольку Запад действует без соответствующего мандата ООН и против воли законного правительства Сирии.

Болтон обсудил Сирию с главой Совбеза РФ

Сирийская тема стала одной из основных и в беседе Джона Болтона с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, о чем также сообщило американское посольство.

.@AmbJohnBolton начал свою поездку в Москву со встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом. pic.twitter.com/ezJuLpTcUY — Посольство США в РФ (@USEmbRu) October 22, 2018

Сообщается, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обсудил с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым Сирию, Иран, северокорейскую проблематику, а также соглашения в области вооружений.

О результатах переговоров с Болтоном Патрушев доложил на Совете безопасности России.

Во вторник, 23 октября, запланирована встреча Болтона с президентом России Владимиром Путиным, на которой, как сообщают наблюдатели, сирийская тема с высокой долей вероятности будет среди приоритетных.

Коалиция во главе с США наносит удары по мечетям, убивая мирных жителей

Возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1) нанесла очередные удары по объектам инфраструктуры Сирии. При этом за последние дни от ударов коалиции погибли десятки мирных жителей, сообщает правительство Сирии.

Так, накануне коалиция во главе с США нанесла удар по нескольким объектам в поселке Ас-Суса, расположенном на северо-востоке Сирии, в том числе по мечети, в которой могли находиться мирные жители. В свое оправдание коалиция заявила, что, по ее сведениям, здания, по которым наносились удары, использовались боевиками ИГИЛ для подготовки нападений на поддерживаемые Соединенными Штатами «Силы демократической Сирии» (СДС).

По версии коалиции, разрушенная в результате авианалета мечеть использовалась террористами как командный центр и оборонительная позиция. Штаб коалиции утверждает, что при ударе было уничтожено несколько боевиков, а риск для гражданских лиц якобы был заранее снижен.

«После проведения наблюдений с целью снизить риск для гражданских лиц точный удар коалиции разрушил командные центры и боевые позиции ИГИЛ в тот момент, когда там присутствовали только боевики», — утверждается в сообщении.

Эта информация не соответствует истине, утверждают сирийские власти. Это уже второй удар коалиции по мечети за последние дни. Предыдущий имел место 20 октября, когда в результате атаки погибли в том числе мирные жители. Как заявили в Дамаске, в результате удара по поселку Ас-Суса в 140 км от Дейр-эз-Зора, административного центра одноименной провинции, погибли 15 женщин и детей.

Сирийские власти также сообщили о ракетном обстреле силами коалиции мечети Осман бен Аффан, где погибли не менее 37 гражданских лиц, десятки мирных жителей получили ранения. Сообщается и об ударе по мечети Омар бен Ясар в населенном пункте Абу-Бадран, где погибло не менее десяти человек.

В ответ на эти действия Дамаск потребовал от Совета Безопасности ООН принять меры «по прекращению налетов сил международной коалиции во главе с США и провести независимое расследование совершенных ею военных преступлений».

Как заявили в Дамаске, жертвами последних налетов коалиции в провинции Дейр-эз-Зор стали как минимум 62 мирных жителя, десятки человек получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.