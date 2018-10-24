Сирийские военные перехватили контрабанду артефактов в Пальмире — видео ФАН

Дамаск, 24 октября. Компетентные органы Сирии предотвратили попытку контрабанды древнейших артефактов на востоке провинции Хомс, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся на месте происшествия.

В ходе зачистки сирийской правительственной армией района Пальмиры был обнаружен ряд исторических экспонатов, которые относятся еще к Римскому периоду. Они были украдены из древнего захоронения и готовы к контрабанде за пределы сирийской республики.

Во время обысков военные также обнаружили точные копии этих артефактов, предназначенные для нелегального вывоза в другую страну.

Действия компетентных органов были полностью согласованы с работниками Департамента древности и музеев в Хомсе.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Пальмира — один из самых древних городов Сирии. Именно через Пальмиру когда-то проходили все торговые пути, в том числе Великий шелковый путь. Знаменитый архитектурный комплекс Пальмиры был причастен ЮНЕСКО к объектам Всемирного культурного наследия. Стоит отметить, что многие редкие памятники сирийского города были разрушены незаконными вооруженными группировками во время атаки на Пальмиру. Ее удерживали в период с мая 2015 по март 2016 года. Пальмира была повторно захвачена в декабре 2016 года, в мае 2017 года город снова был свободен.

В данный момент восстановлением Пальмиры занимаются сирийские и российские специалисты. Некоторые памятники, пострадавшие от рук боевиков, уже не подлежат восстановлению. Другие нуждаются в дорогостоящем и длительном ремонте. Западные страны и различные международные организации неоднократно говорили о желании поучаствовать в восстановлении Пальмиры, однако так и не пришли на помощь. Все деньги на восстановление скульптур были выделены сирийскими властями.