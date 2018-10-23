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Путин назвал балерину Лопаткину яркой звездой современной хореографии

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Путин назвал балерину Лопаткину яркой звездой современной хореографии

Москва, 23 октября. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Ульяну Лопаткину. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал балерину яркой и блистательной звездой современной хореографии. По словам Путина, Лопаткина обладает самобытным талантом и мастерством. Благодаря им она покорила «престижные сцены планеты», кроме того, приумножила славу Мариинского театра и всего русского балета.

Путин пожелал балерине здоровья и успехов. Во вторник, 23 октября, Ульяне Лопаткиной исполняется 45 лет. Она получила образование в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. В 1991 году балерина была принята в труппу Мариинского театра. Много лет она была примой этого театра, а также выступала на самых известных площадках мира.

В июне 2017 года Лопаткина заявила о завершении танцевальной карьеры из-за травм.

Путин назвал балерину Лопаткину яркой звездой современной хореографии

Автор: Алия Садыкова
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