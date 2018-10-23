Россия обжаловала выплату компенсаций украинским компаниям за Крым

Москва, 22 октября. Россия обжаловала решение международного арбитража в Гааге о выплате компенсаций украинским компаниям в размере 159 миллионов долларов за потерю активов в Крыму. Постоянный третейский суд вынес решение в мае 2018 года.

Российская сторона считает, что у суда Гааги не было юрисдикции на рассмотрение иска.

«Данное решение обжаловано Российской Федерацией 29 августа 2018 года в Апелляционном суде города Гааги», — говорится в ответе Минюста РФ на запрос РБК.

Напомним, украинские компании настаивают на выплате им компенсации за потерю своих активов после вхождения Крыма в состав РФ. Юридические лица, подавшие иск, в основном связаны с Игорем Коломойским. Суд в Гааге поддержал украинскую сторону. Решение создало прецедент в судебной практике.