Дамаск, 24 октября. Компетентные власти Сирии продолжают урегулировать положение десятков молодых людей, проживающих в окрестностях Алеппо после того, как они приняли решение примириться с официальными властями. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся на месте событий.

После завершения процесса урегулирования эти люди смогут вернуться к нормальной жизни.

В интервью нашему корреспонденту многие из тех, кто уже успел оформить документы, заявили, что очень рады получить шанс начать новую жизнь. Они стали жертвами искушений и верили лжи, которую распространяли боевики. Но сейчас большинство из них осознает, насколько неправы они были.

Молодые люди также заявили, что готовы работать вместе со всей нацией над восстановлением инфраструктуры, которая была разрушена незаконными вооруженными группировками.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что десятки боевиков в сирийской провинции Эль-Кунейтра проходят процесс урегулирования своего статуса. Локальные примирения, проходящие в Эль-Кунейтре и прилегающих к ней населенных пунктов провинции Дамаск, будут продолжаться до полного урегулирования положения всех боевиков.

Параллельно с этим продолжает проходить восстановление положения всех уклонившихся от военной службы на основе амнистии, предложенной президентом Сирии Башаром Асадом.

В начале октября сирийский лидер издал указ о всеобщей амнистии, которая распространяется на всех уклонившихся от военной службы. Молодым людям, которые продолжают скрываться от уголовного преследования, дали четыре месяца, если они находятся внутри страны, и шесть месяцев, если они находятся за ее пределами, чтобы сдаться сирийским властям.

Для многих новый указ Асада стал возможностью вернуть себе социальную и экономическую стабильность. Поле урегулирования своего статуса молодежь будет помогать в восстановлении страны.