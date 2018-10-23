Сирия: российские военные за сутки зафиксировали одно нарушение в провинции Латакия
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Дамаск, 23 октября. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали один случай нарушения режима прекращения огня в Сирии, турецкие — ни одного. Об этом во вторник сообщается в информационном бюллетене Минобороны Российской Федерации.
По данным ведомства, наблюдается сокращение нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.
Российские наблюдатели за сутки зафиксировали один случай стрельбы в провинции Латакия.
«Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — следует из бюллетеня, опубликованного на сайте ведомства.
Также в Минобороны добавили, что на протяжении суток Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.