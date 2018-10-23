Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: российские военные за сутки зафиксировали одно нарушение в провинции Латакия

141
0 Оставить комментарий

Сирия: российские военные за сутки зафиксировали одно нарушение в провинции Латакия

Дамаск, 23 октября. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали один случай нарушения режима прекращения огня в Сирии, турецкие — ни одного. Об этом во вторник сообщается в информационном бюллетене Минобороны Российской Федерации.

По данным ведомства, наблюдается сокращение нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

Российские наблюдатели за сутки зафиксировали один случай стрельбы в провинции Латакия.

«Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — следует из бюллетеня, опубликованного на сайте ведомства.

Также в Минобороны добавили, что на протяжении суток Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое