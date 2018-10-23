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Автокран с отказавшими тормозами раздавил около 20 автомобилей в центре Киева

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Автокран с отказавшими тормозами раздавил около 20 автомобилей в центре Киева

Киев, 23 октября. Автокран протаранил более десяти автомобилей на бульваре Леси Украинки в центре украинской столицы. Как сообщили очевидцы, многотонное транспортное средство влетело в притормозившие на светофоре автомобили.

Местные СМИ пишут, что в результате ДТП пострадала девушка, ее доставили в больницу. При этом удар при столкновении был такой силы, что некоторые автомобили «заехали» под стоящие впереди машины.

Автокран с отказавшими тормозами раздавил около 20 автомобилей в центре Киева

В Нацполиции рассказали, что автокран повредил около 20 машин, среди которых Toyota highlander и Mazda cx 5. Некоторые автомобили не подлежат восстановлению из-за серьезных повреждений.

По предварительной версии, у автокрана отказали тормоза. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства массовой аварии.

В Сети уже появилось видео с места случившегося. 

Автор: Тимур Румянцев
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