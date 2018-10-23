Ученые рассказали, как крупный выигрыш меняет образ жизни человека

Москва, 23 октября. Шведские ученые заявили, что даже большой выигрыш в лотерею может не повлиять на образ жизни человека. Они проанализировали факты о победителях лотерей.

По словам специалистов, рекламы про лотереи обещают, что выигрыш навсегда изменит жизнь. Маркетологи стараются внушить людям, что при выигрыше не придется ходить на работу и можно будет заниматься тем, чем хочешь.

Как пишет Planet Today, однако получение миллионов не меняет образ жизни «счастливчиков». Исследования показывают, что многие победители лотерей продолжают работать. По словам экспертов Университета Гетеборга, они остаются такими же, но богаче.

Ученые выяснили, что те, кто получали единовременные суммы, как правило, экономили и инвестировали деньги. При этом те, кто получал ежемесячные взносы, тратили суммы. Исследователи также подчеркнули, что единовременные суммы делают победителей более экономными.