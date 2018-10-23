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Шойгу на переговорах с Болтоном заявил о восстановлении доверия между США и РФ

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Шойгу на переговорах с Болтоном заявил о восстановлении доверия между США и РФ

Москва, 23 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу начал переговоры с советником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном. 

По мнению генерала армии, визит Болтона в Москву придаст импульс стабилизации отношений между Россией и США. 

«После встречи наших президентов можно констатировать постепенное восстановление двустороннего диалога», — сказал он, открывая переговоры с Болтоном в Москве во вторник.

Министр также выразил уверенность, что на пользу российско-американским отношениям пойдут даже малые шаги.

Шойгу на переговорах с Болтоном заявил о восстановлении доверия между США и РФ

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров и Болтон обсудили ряд вопросов, касающихся поддержания стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом

Автор: Тимур Румянцев
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