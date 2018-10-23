Шойгу на переговорах с Болтоном заявил о восстановлении доверия между США и РФ
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Москва, 23 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу начал переговоры с советником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном.
По мнению генерала армии, визит Болтона в Москву придаст импульс стабилизации отношений между Россией и США.
«После встречи наших президентов можно констатировать постепенное восстановление двустороннего диалога», — сказал он, открывая переговоры с Болтоном в Москве во вторник.
Министр также выразил уверенность, что на пользу российско-американским отношениям пойдут даже малые шаги.
Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров и Болтон обсудили ряд вопросов, касающихся поддержания стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом.