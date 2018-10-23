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Россия предложила США вместе решать вопросы ядерного сдерживания

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Ядерное сдерживание и старые конфликты: Шойгу указал Болтону на общие сферы работы России и СШАМосква, 23 октября. Россия и США могут совместно решать вопросы ядерного сдерживания, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с помощником американского президента Дональда Трампа в Москве.

По мнению главы Минобороны, на сегодняшний день в мире огромное количество проблем, которые Россия и Штаты могут урегулировать общими усилиями.

«Это касается как стратегических вопросов ядерного сдерживания, так и, безусловно, вопросов урегулирования крупных застарелых конфликтов», — уточнил Шойгу.

Напомним, ранее Трамп заявил о намерениях США выйти из Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом он обвинил Москву в нарушении ДРСМД, но не привел никаких доказательств. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия привержена ДРСМД, а размытием и нарушением его условий как раз занимаются США.

Автор: Ярослава Замысловатова
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