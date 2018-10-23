Минобороны выделит почти 500 млн рублей на контроль за личным составом в Сети



Москва, 23 октября. Министерство обороны РФ намерено взять под контроль активность курсантов в Интернете. На эти цели планируется потратить почти 500 млн рублей. Соответствующий тендер ведомство разместило на сайте госзакупок.

Согласно условиям тендера на «комплексное оснащение ВС РФ средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны РФ к ресурсам сети Интернет», оборудование должно быть поставлено до конца мая 2019 года. Стоимость заказа составляет 485 млн рублей, из них 71,4 млн Минобороны выделит на расширение действующей лицензии на использование программы InfoWatch Traffic and Device Monitor. Она позволяет выявлять конфиденциальные документы, а также предотвращать их утечку. С ее помощью можно отследить нецелевое использование Сети сотрудниками, например посещение соцсетей или сайтов с играми.

На средства фильтрации по доступу в Сеть, согласно заказу, планируется потратить 125 млн рублей, 215 млн рублей - на комплекс со спецпроверкой и специальным исследованием компьютеров. Он также защищает от утечек информации.