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Макгрегор назвал свои главные ошибки в поединке с Нурмагомедовым

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Макгрегор назвал свои главные ошибки в поединке с Нурмагомедовым

Дублин, 23 октября. Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в деталях проанализировал поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 229.

Ирландец признал, что первый раунд боя остался за соперником, поскольку он находился в более выгодной позиции в партере, хотя не нанес ему значительного вреда.

«Во втором раунде он убегал от меня, пока не нанес этот удар с правой», — написал Макгрегор в своем Instagram, отметив, что этот момент изменил ход всего поединка.

Он также заявил, что во время подготовки проигнорировал работу Нурмагомедова в стойке, а сфокусировался на борьбе и защите. Второй раунд Макгрегор назвал худшим в своей профессиональной карьере, но указал на то, что сумел выиграть в третьем.

В четвертом раунде 30-летний ирландец совершил «критическую ошибку», подставив россиянину спину, после чего тот применил удушающий прием.

Бой года прошел в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе. Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде, применив удушающий прием и защитил титул чемпиона UFC.

Автор: Алексей Громов
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