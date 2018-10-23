Берлин, 23 октября. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о поддержке на уровне правительства строительства терминала сжиженного газа для приема поставок из США. Об этом стало известно по итогам ее встречи с депутатами.

Как сообщает источник The Wall Street Journal, таким образом Ангела Меркель нашла способ защитить «Северный поток — 2» от санкций. Терминал по приему сжиженного газа будет находиться на севере Германии. Помощь правительства в строительстве станет решающим шагом к запуску проекта.

Строительство терминала обойдется Германии в 500 млн евро.

По словам источника газеты, строительство газопровода поможет Берлину разрешить длительный торговый спор, который возник с Вашингтоном, а также сгладить угрозы США и защитить «Северный поток — 2» от санкций.

Напомним, американский президент Дональд Трамп неоднократно лоббировал в Европе продажу американского сжиженного газа. Германия длительное время отказывалась от заокеанского ресурса, сообщает «Утро.ру».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам, как Меркель отстояла перед Трампом право покупать российский газ. Американский президент на саммите НАТО в Брюсселе заявил, что Германия и Турция «кормят Россию, покупаю у нее газ». На что турецкий президент ответил, что покупка природного газа для Турции необходима, иначе турецкий граждане «будут мерзнуть зимой». Меркель поддержала Эрдогана, заявив, что покупки российского газа крайне важны для Германии, сообщали турецкие СМИ.

Ранее заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский заявил, что российский газ предлагается странам Европы на самых выгодных условиях, поэтому является безальтернативным товаром. Он подчеркнул, что никто не может предложить в Европе такие объемы газа, за такую низкую цену.