«Все идут на поклон к России»: С-400 привели США в крайне нервозное состояние

С российскими зенитными ракетными комплексами С-400 «шутить не стоит», уверены эксперты Соединенных Штатов и других стран НАТО. Такое мнение, в частности, высказывает обозреватель американского военного журнала National Interest.

Автор статьи отмечает, что Соединенные Штаты постоянно угрожают санкциями странам, которые высказывают намерение приобрести у России комплексы ПВО С-400, однако, невзирая на окрики из Вашингтона, крупные державы не теряют интереса к такого рода сделкам с Москвой.

Ни одни военно-воздушные силы не хотели бы встретиться с российской системой ПВО в бою, поскольку с С-400 «шутить не стоит», подчеркивает автор статьи.

Член Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой Российского экономического университета (РЭУ) Андрей Кошкин подтверждает: опасения США и других стран НАТО в связи с мощью российских систем С-400 вполне обоснованны. Именно поэтому Вашингтон всеми силами препятствует сделкам по продаже этих систем другим странам, напомнил Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Мы хорошо помним высказывания председателя военного комитета НАТО, четырехзвездочного генерала Петра Павла, который в свое время обеспокоенно сказал, что российские установки С-400 не должны поступить на вооружение Турции, поскольку в силу своего технического совершенства они, встроившись в натовскую систему ПВО, смогут раскрыть противнику все ее параметры. В НАТО признают, что наши установки ПВО превосходят все тактико-технические характеристики западных аналогов. С-400 обходит аналогичные комплексы НАТО и по базовым основам формирования», — подчеркнул военный эксперт.

Кошкин напомнил: сегодня все аналитики признают, что С-400 — это наиболее высокотехнологичные системы ПВО, лучше которых в мире нет. Эксперт напомнил, что Китай, Индия и другие страны закупают С-400, несмотря на запугивания со стороны США и попытки Вашингтона препятствовать этим сделкам.

«Именно поэтому Соединенные Штаты находятся сегодня в чрезвычайно нервозном состоянии. При своем огромном военном бюджете США не обладают такими совершенными вооружениями, а только заявляют, что они сделают лучше и все придут к ним на поклон. Но пока, выражаясь фигурально, все идут на поклон к России, заключая сделки по покупке наших С-400», — отметил собеседник ФАН.

По словам военного эксперта, это отлично характеризует не только высокое качество самих российских комплексов, но и государство, которое их продает, — Россию.

«Сегодня ни у кого нет сомнений, что С-400 — это самые передовые системы и что сотрудничество со страной, которая их производит, чрезвычайно выгодно со всех точек зрения. Возможность приобретения таких комплексов — это победа и успех для государств, которые получат российские вооружения», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» (SA-21 Growler по классификации НАТО) состоят на вооружении армии РФ, Москва также заключает сделки по продаже этих систем других странам. С-400 предназначена для высокоэффективной защиты важнейших экономических, военных и административных объектов от ударов авиации и всех видов ракет, в том числе в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.