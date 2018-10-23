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Студенты керченского колледжа возвращаются к учебе после нападения

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Студенты керченского колледжа возвращаются к учебе после нападения

Керчь, 23 октября. Студенты Керченского политехнического колледжа, где 17 октября учащийся Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу, возвращаются к учебе.

Отмечается, что занятия во вторник, 23 октября, пройдут в соседнем корпусе. Как пишет РИА Новости, перед корпусами учебного заведения образовалась небольшая очередь. Молодых людей пропускали по учебным группам, проверяя документы.  

Как рассказал один из студентов, представившийся Павлом, он готов к лекциям. Студент уточнил, что учащиеся младших курсов будут заниматься в другом курсе, а старшекурсников отправят на практику.

Один из преподавателей подчеркнул, что во вторник занятия пройдут в сокращенном режиме. Им будет предшествовать собрание. По его словам, у всех смешанные чувства, «но жить дальше надо».

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков пришел в колледж с ружьем и расстрелял сокурсников. Затем он подорвал бомбу. Погиб 21 человек, более 50 человек пострадали.

Студенты керченского колледжа возвращаются к учебе после нападения

Автор: Алия Садыкова
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