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Родственники погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи обратятся в суд за выплатой компенсаций

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Родственники погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи обратятся в суд за выплатой компенсаций

Санкт-Петербург, 23 октября. 79 родственников погибших в авиакатастрофе под Сочи обратятся в российский суд за выплатой компенсаций по международным нормам.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, ответчики — страховая компания СОГАЗ и английская перестраховочная компания. Выплаты будут зависеть от степени родства и положения родственников — иждивенцы, родственники и так далее. Выплаты будут варьироваться в районе 1 миллиона долларов в рублевом эквиваленте.

25 декабря 2016 года под Сочи разбился самолет Ту-154 министерства обороны России. На борту находились 92 человека, в том числе 65 участников ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все находившиеся на борту погибли.

Автор: Тимур Румянцев
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